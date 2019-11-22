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Неизвестные похитили у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Кольцово

22 ноябрь 2019 (10:38)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. В Екатеринбурге на площади возле аэропорта Кольцово неизвестные похитили у мужчины 30 млн руб.

Злоумышленники скрылись на автомобиле, который позже был найден сожженным в лесопарковой зоне в Кировском районе Екатеринбурга.

Факт нападения подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«У мужчины огнестрельное ранение ягодицы. Есть и другие повреждения (была задета поясница). Его увезли в больницу. Нападение произошло около терминала «Б» аэропорта Кольцово», — сказал Валерий Горелых.

Также он отметил, что пострадавшему 22 года и он доставлен в одну из больниц Екатеринбурга. В городе вводился план «Перехват». По предварительным данным, нападавшие применяли травматическое оружие.

Поиск преступников продолжается.

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