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Пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России
22 ноябрь 2019 (10:23)
УрБК, Москва, 22.11.2019. Президент РФ Владимир Путин вручил пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звезды Героев России. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, чётко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героя России», — сообщил Владимир Путин.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц.
«В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, чётко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героя России», — сообщил Владимир Путин.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц.
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