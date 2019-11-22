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Пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России

22 ноябрь 2019 (10:23)

УрБК, Москва, 22.11.2019. Президент РФ Владимир Путин вручил пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звезды Героев России. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, чётко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные лётчики по праву удостоены звания Героя России», — сообщил Владимир Путин.

Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц.

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