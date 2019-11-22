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Вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для российских водителей отложили до 1 июля 2020 года
22 ноябрь 2019 (10:01)
УрБК, Москва, 22.11.2019. Вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для российских водителей отложили до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в официальном сообщении Минздрава.
«Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и зарегистрирован. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — говорится в сообщении.
Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Они предполагали медосмотр для водителей, предусматривающий сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю.
В результате в медучреждениях по всей стране с ночи 21 ноября образовались очереди, а медики не могли справиться с наплывом посетителей. В результате в Минздраве заявили, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования.
«Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и зарегистрирован. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — говорится в сообщении.
Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Они предполагали медосмотр для водителей, предусматривающий сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю.
В результате в медучреждениях по всей стране с ночи 21 ноября образовались очереди, а медики не могли справиться с наплывом посетителей. В результате в Минздраве заявили, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования.
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