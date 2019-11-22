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Компания «Альта» выплатит более 300 тыс. рублей за срыв сроков передачи квартиры в Екатеринбурге
22 ноябрь 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. Свердловский областной суд обязал ООО «Многопрофильная фирма «Альта» выплатить жительнице Екатеринбурга 336 тыс. 488 руб. за срыв сроков передачи квартиры. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Как говорится в материалах дела, в 2017 году екатеринбурженка заключила договор долевого участия в строительстве с фирмой «Альта». Не позднее 31 января 2018 года покупательнице должны были передать апартаменты в доме по ул. Прониной. Однако своевременно жилье она не получила.
«Женщина обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который взыскал с ответчика 276 тыс. 488 руб.: неустойку в размере 250 тыс. руб., расходы на оплату услуг представителя — 15 тыс. руб., 2 тыс. руб. за составление доверенности и госпошлину», — говорится в сообщении.
Ответчик не согласился с вынесенным судом первой инстанции решением и в апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, просил уменьшить неустойку, считал завышенным размер судебных расходов и указывал на обогащение истца за счет ответчика.
«Областной суд изменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, увеличив размер неустойки, взысканной с фирмы «Альта», до 260 тыс. руб. Также с ответчика взыскан штраф в размере 50 тыс. руб. В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Теперь застройщик обязан выплатить горожанке 336 тыс. 488 руб.», — сообщили в пресс-служба облсуда.
Как говорится в материалах дела, в 2017 году екатеринбурженка заключила договор долевого участия в строительстве с фирмой «Альта». Не позднее 31 января 2018 года покупательнице должны были передать апартаменты в доме по ул. Прониной. Однако своевременно жилье она не получила.
«Женщина обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который взыскал с ответчика 276 тыс. 488 руб.: неустойку в размере 250 тыс. руб., расходы на оплату услуг представителя — 15 тыс. руб., 2 тыс. руб. за составление доверенности и госпошлину», — говорится в сообщении.
Ответчик не согласился с вынесенным судом первой инстанции решением и в апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, просил уменьшить неустойку, считал завышенным размер судебных расходов и указывал на обогащение истца за счет ответчика.
«Областной суд изменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, увеличив размер неустойки, взысканной с фирмы «Альта», до 260 тыс. руб. Также с ответчика взыскан штраф в размере 50 тыс. руб. В остальном решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Теперь застройщик обязан выплатить горожанке 336 тыс. 488 руб.», — сообщили в пресс-служба облсуда.
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