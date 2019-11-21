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Задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов в РФ достигла 175 млрд рублей

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что объем задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) перед поставщиками ресурсов достиг 175 млрд руб., передает газета «Коммерсантъ».



«Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма — свыше 175 млрд руб.», — заявил Д. Медведев на заседании правительства РФ, посвященном готовности ЖКХ и энергетического комплекса к отопительному сезону.



По его словам, проблема носит системный характер, а общая задолженность сократилась по сравнению с прошлым годом незначительно.

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