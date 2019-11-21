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Проспект Академика Сахарова в Академическом признали лучшим объектом благоустройства в Екатеринбурге
21 ноябрь 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Проспект Академика Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга признан лучшим объектом благоустройства городской среды по итогам V Регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф 2019». Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.
По информации МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», реализация проекта заняла один календарный год вместо двух запланированных.
«Строительство проспекта проходило в самом развивающемся районе уральской столицы — Академическом. В приоритете были комфорт и безопасность горожан. Особое внимание уделялось возможности свободного передвижения маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте информационной политики города, «Строительный триумф» является главным региональным отраслевым конкурсом, цель которого выявить лучшие компании в сфере девелопмента, строительства и недвижимости, внесшие серьезный вклад в развитие рынка. При этом мероприятие традиционно проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
По информации МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», реализация проекта заняла один календарный год вместо двух запланированных.
«Строительство проспекта проходило в самом развивающемся районе уральской столицы — Академическом. В приоритете были комфорт и безопасность горожан. Особое внимание уделялось возможности свободного передвижения маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте информационной политики города, «Строительный триумф» является главным региональным отраслевым конкурсом, цель которого выявить лучшие компании в сфере девелопмента, строительства и недвижимости, внесшие серьезный вклад в развитие рынка. При этом мероприятие традиционно проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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