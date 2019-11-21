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Проспект Академика Сахарова в Академическом признали лучшим объектом благоустройства в Екатеринбурге





По информации МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», реализация проекта заняла один календарный год вместо двух запланированных.



«Строительство проспекта проходило в самом развивающемся районе уральской столицы — Академическом. В приоритете были комфорт и безопасность горожан. Особое внимание уделялось возможности свободного передвижения маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.



Как отметили в департаменте информационной политики города, «Строительный триумф» является главным региональным отраслевым конкурсом, цель которого выявить лучшие компании в сфере девелопмента, строительства и недвижимости, внесшие серьезный вклад в развитие рынка. При этом мероприятие традиционно проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.





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www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Проспект Академика Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга признан лучшим объектом благоустройства городской среды по итогам V Регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф 2019». Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.По информации МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга», реализация проекта заняла один календарный год вместо двух запланированных.«Строительство проспекта проходило в самом развивающемся районе уральской столицы — Академическом. В приоритете были комфорт и безопасность горожан. Особое внимание уделялось возможности свободного передвижения маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.Как отметили в департаменте информационной политики города, «Строительный триумф» является главным региональным отраслевым конкурсом, цель которого выявить лучшие компании в сфере девелопмента, строительства и недвижимости, внесшие серьезный вклад в развитие рынка. При этом мероприятие традиционно проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:44</span><br /><strong>Проспект Академика Сахарова в Академическом признали лучшим объектом благоустройства в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Проспект Академика Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга признан лучшим объектом благоустройства городской среды по итогам V Регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф 2019». Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091512-prospekt-akademika-saharova-v-akademicheskom-priznali-luchshim-obektom-blagoustroystva-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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