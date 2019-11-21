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Свердловский Россельхознадзор изъял из оборота 3 килограмма красной и черной икры
21 ноябрь 2019 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В ходе совместного рейда должностных лиц Управления Россельхознадзора Свердловской области и Уральской оперативной таможни было изъято 3 кг контрабандной красной и черной икры.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в регионе было выявлено несанкционированное хранение и реализация 1,15 кг черной икры осетровых рыб и 1,75 кг красной икры лососевых рыб. Продукция оказалась неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы, без маркировки. Вся икра изъята из оборота.
По результатам проверки составлены акты «О факте изъятия запрещенной к ввозу продукции», «Об уничтожении запрещенной к ввозу продукции». В отношении владельца продукции проводится возбуждение дела об административной ответственности.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в регионе было выявлено несанкционированное хранение и реализация 1,15 кг черной икры осетровых рыб и 1,75 кг красной икры лососевых рыб. Продукция оказалась неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы, без маркировки. Вся икра изъята из оборота.
По результатам проверки составлены акты «О факте изъятия запрещенной к ввозу продукции», «Об уничтожении запрещенной к ввозу продукции». В отношении владельца продукции проводится возбуждение дела об административной ответственности.
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