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Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для автомобилистов

21 ноябрь 2019 (16:55)

УрБК, Москва, 21.11.2019. Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Они предполагали медосмотр для водителей, предусматривающий сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю.

В результате в медучреждениях по всей стране с ночи 21 ноября образовались очереди, а медики не могли справиться с наплывом посетителей. В результате в Минздраве заявили, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — цитирует ТАСС Telegram-канал замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

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