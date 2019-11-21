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Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для автомобилистов





В результате в медучреждениях по всей стране с ночи 21 ноября



«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — УрБК, Москва, 21.11.2019. Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Они предполагали медосмотр для водителей, предусматривающий сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю.В результате в медучреждениях по всей стране с ночи 21 ноября образовались очереди, а медики не могли справиться с наплывом посетителей. В результате в Минздраве заявили, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования.«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — цитирует ТАСС Telegram-канал замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:55</span><br /><strong>Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для автомобилистов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 21.11.2019. Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Напомним, новые правила должны были вступить в силу 22 ноября 2019 года. Они предполагали медосмотр для водителей, предусматривающий сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091508-minzdrav-rf-otlozhil-vstuplenie-v-silu-prikaza-o-novom-poryadke-medosmotra-dlya-avtomobilistov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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