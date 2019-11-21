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Депутаты Госдумы утвердили бюджет на 2020-2022 годы
21 ноябрь 2019 (16:45)
УрБК, Москва, 21.11.2019. Федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в третьем чтении. Как сообщается на сайте Госдумы, он направлен на экономическое развитие регионов, при этом расходы на социальные программы значительно увеличены.
Согласно официальной информации, доходы в 2020 году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб. и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы.
При этом бюджетный профицит в 2020 году составит 876 млрд руб., а к 2022 году снизится до 295 млрд руб.
ВВП ожидается в объеме 112 трлн 863 млрд руб., причем инфляция в 2020 году заложена на уровне 3%, а в 2021 году — 4%.
Объем внутреннего госдолга снизился до 11,1 трлн руб., а внешнего — увеличился до 65,3 млрд долл. США или 57,8 млрд евро.
«В бюджете 2020-2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд руб. Это средства только федерального бюджета. Значительная часть расходов обеспечивается из региональных бюджетов, а также Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В текущем году на социальную политику предусмотрено 4 трлн 892,9 млрд руб., а в 2020 — 4 трлн 990,4 млрд руб. Еще больше будет выделено в 2021 году — 5 трлн 24,6 млрд руб. На 2022 год по этой статье предварительно решено затратить 4 трлн 809,2 млрд руб.», — говорится в сопроводительном сообщении Госдумы РФ.
На этом фоне минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года составит 12 тыс. 130 руб. в месяц.
Согласно официальной информации, доходы в 2020 году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб. и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы.
При этом бюджетный профицит в 2020 году составит 876 млрд руб., а к 2022 году снизится до 295 млрд руб.
ВВП ожидается в объеме 112 трлн 863 млрд руб., причем инфляция в 2020 году заложена на уровне 3%, а в 2021 году — 4%.
Объем внутреннего госдолга снизился до 11,1 трлн руб., а внешнего — увеличился до 65,3 млрд долл. США или 57,8 млрд евро.
«В бюджете 2020-2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд руб. Это средства только федерального бюджета. Значительная часть расходов обеспечивается из региональных бюджетов, а также Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В текущем году на социальную политику предусмотрено 4 трлн 892,9 млрд руб., а в 2020 — 4 трлн 990,4 млрд руб. Еще больше будет выделено в 2021 году — 5 трлн 24,6 млрд руб. На 2022 год по этой статье предварительно решено затратить 4 трлн 809,2 млрд руб.», — говорится в сопроводительном сообщении Госдумы РФ.
На этом фоне минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года составит 12 тыс. 130 руб. в месяц.
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