Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 15 коп.

21 ноябрь 2019 (16:37)

УрБК, Москва, 21.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 17,83 коп. до 63,84 руб., евро — на коп. 15,27 до 70,69 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: