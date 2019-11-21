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МВФ считает обоснованным дальнейшее снижение ставки Банка России
21 ноябрь 2019 (15:31)
УрБК, Москва, 21.11.2019. Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком РФ в течение 2020 года, говорится в комментарии миссии МВФ по итогам визита в Россию.
«Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.
Напомним, что в текущем году Центробанк РФ уже четыре раза снижал ключевую ставку, опустив ее в итоге до уровня 6,5%. Кроме того, в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о том, что ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
При этом накануне, 20 ноября, выступая на пленарном заседании Госдумы, она добавила, что регулятор мог бы начать снижать ставку и раньше, если бы знал реальный график расходов бюджета.
«Год назад мы проходили фазу борьбы с возросшими рисками ускорения инфляции — в течение года росли цены на бензин, было неспокойно на внешних финансовых рынках, и мы также ожидали повышение цен вслед за изменением НДС (налога на добавленную стоимость — прим. ред.) в начале 2019 года. Тогда мы дважды повысили ставку, чтобы обеспечить быстрое возвращение инфляции к цели, всего мы повысили ставку на 0,5%. Но с тех пор мы снизили ее на 1,25%», — пояснила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, по итогам 2019 года инфляция в России будет уже на уровне 3,2-3,7%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджета расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ставки», — отметила в комментарии Эльвира Набиуллина.
Ранее УрБК сообщал о том, что, согласно опубликованному бюллетеню департамента исследований и прогнозирования ЦБ, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России должна опуститься до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов в основном временного характера, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки НДС из базы расчета.
«Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.
Напомним, что в текущем году Центробанк РФ уже четыре раза снижал ключевую ставку, опустив ее в итоге до уровня 6,5%. Кроме того, в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о том, что ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
При этом накануне, 20 ноября, выступая на пленарном заседании Госдумы, она добавила, что регулятор мог бы начать снижать ставку и раньше, если бы знал реальный график расходов бюджета.
«Год назад мы проходили фазу борьбы с возросшими рисками ускорения инфляции — в течение года росли цены на бензин, было неспокойно на внешних финансовых рынках, и мы также ожидали повышение цен вслед за изменением НДС (налога на добавленную стоимость — прим. ред.) в начале 2019 года. Тогда мы дважды повысили ставку, чтобы обеспечить быстрое возвращение инфляции к цели, всего мы повысили ставку на 0,5%. Но с тех пор мы снизили ее на 1,25%», — пояснила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, по итогам 2019 года инфляция в России будет уже на уровне 3,2-3,7%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджета расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ставки», — отметила в комментарии Эльвира Набиуллина.
Ранее УрБК сообщал о том, что, согласно опубликованному бюллетеню департамента исследований и прогнозирования ЦБ, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России должна опуститься до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов в основном временного характера, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки НДС из базы расчета.
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