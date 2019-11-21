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Ученые РАН на Белоярской АЭС высоко оценили перспективы реакторов на быстрых нейтронах

21 ноябрь 2019 (15:14)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Делегация российских ученых в ходе визита на Белоярскую АЭС (входит в «Электроэнергетический» дивизион госкорпорации «Росатом») высоко оценила перспективы реакторов на быстрых нейтронах для будущего атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Визит делегации ученых, возглавляемой член-корреспондентом Российской академии наук Виктором Сагарадзе, состоялся в рамках выездной сессии Научного совета РАН по радиационной физике твердого тела, которая проходит в эти дни в Институте реакторных материалов (г. Заречный).

«Белоярская АЭС обслуживается великолепными специалистами, которые обеспечивают надёжную эксплуатацию оборудования. В хорошем смысле слова ошеломляющее впечатление произвел энергоблок с реактором БН-800. На его прототипе с реактором БН-600 мы совместно с Белоярской АЭС и Институтом реакторных материалов в свое время работали над улучшением стойкости оболочек тепловыделяющих элементов. Я уверен, что будущее за атомными станциями с реакторами БН», — отметил В. Сагарадзе.

Помимо посещения энергоблока с реактором БН-800, ученые встретились с заместителями главного инженера Белоярской АЭС по безопасности и надежности Валерием Шаманским и по эксплуатации энергоблока № 4 Ильей Филиным. В ходе совместного обсуждения было отмечено, что в сотрудничестве с научными учреждениями РАН за годы работы энергоблока с реактором БН-600 была увеличена глубина «выгорания» топлива и это позволило существенно улучшить технико- экономические характеристики энергоблока.

БН-800 развивает достижения своего предшественника и является переходным этапом к следующему шагу в технологии быстрых реакторов — будущему энергоблоку с реактором БН-1200. Последний, в свою очередь, послужит основой для двухкомпонентной атомной энергетики — совместной работы реакторов на тепловых и на быстрых нейтронах в предполагаемой пропорции 4 тепловых на 1 быстрый. Здание энергоблока БН-1200 будет более компактным по габаритам, а экономическая эффективность возрастет.

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