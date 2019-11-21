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ЦБ запретил 13 российским банкам привлекать вклады физлиц

УрБК, Москва, 21.11.2019. В настоящее время в отношении 13 российских банков действуют ограничения на привлечение вкладов населения и индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля.



«В 2018 году Банк России ввел запреты и ограничения на привлечение во вклады средств физлиц и индивидуальных предпринимателей в отношении 102 банков, из них у 52 были отозваны лицензии. В настоящее время в отношении 13 банков действуют ограничения на привлечение вкладов физлиц и ИП», — рассказал Б. Шабля.



По его словам, жесткие меры в отношении этих кредитных организаций Банк России применяет в целях возможности исключения существенных негативных последствий для финансового положения банков и реальной угрозы интересам кредиторов.

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