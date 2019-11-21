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Рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по развивающимся рынкам

УрБК, Москва, 21.11.2019. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по развивающимся рынкам (EM) на 2020 год до «негативного» в связи с возросшими рисками вокруг торговли и геополитики. Об этом говорится в официальном сообщении агентства.



По мнению аналитиков Moody's, рост на EM в текущем году значительно замедлился, поэтому прогноз по рынкам на новый 2020 год изменен на «негативный» из-за общей неопределенности на торговых площадках.



Вместе с тем, как сообщает «Прайм», эксперты международного агентства отмечают, что влияние глобальных рисков по-разному скажется на различных регионах и секторах. В частности, аналитики Moody's пояснили, что в странах Латинской Америки рост восстанавливается, при этом политические риски препятствуют структурным реформам в некоторых странах. Хотя замедление мировой торговли в 2019 году негативно отразилось на секторах производства и экспорта на развивающихся рынках.



«Хотя риски рецессии находятся под вниманием во всем мире, мы не ожидаем ее прихода ни в одной из крупных развивающихся экономик, кроме Аргентины», — подчеркнул в комментарии старший вице-президент Moody's Герсан Цурита.



По его мнению, развивающиеся рынки продолжат демонстрировать в следующем году более сильный рост, чем рынки развитых стран: средний экономический рост для EM составит более 4,5% против менее чем 1,5% для развитых рынков. «Однако темпы роста значительно ниже их средних исторических уровней, особенно в таких крупных экономиках, как Мексика, Россия, Индия и Китай», — уточнил старший вице-президент Moody's.

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