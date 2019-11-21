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Сотрудницу банка в Новоуральске обвиняют в хищении средств клиентки на сумму свыше 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В Новоуральске перед судом предстанет сотрудница банка, обвиняемая в хищении денежных средств клиентки на сумму свыше 2,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Согласно официальной информации, прокуратура ЗАТО города Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1955 года рождения, которая обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения».



По версии следствия, в период с мая 2007 года по июнь 2017 года обвиняемая занимала руководящие должности в специализированных допофисах банка по обслуживанию физических лиц в Новоуральске. В силу своих служебных обязанностей она имела доступ к денежным средствам, размещенным на счетах клиентов кредитной организации. При этом с обвиняемой работодатель заключал договоры о полной материальной ответственности за сохранность вверенного ей имущества (денежных средств). Также в соответствии с должностной инструкцией обвиняемая осуществляла функции менеджера по работе с VIP-клиентами банка.



«В указанный период времени обвиняемая, пользуясь доверием своей знакомой, которая обращалась к ней как к специалисту по осуществлению банковских операций, оформляла от имени клиентки кассовые ордера на снятие денежных средств и предъявляла их кассиру банка для получения наличных денег со счетов клиентки, присваивая их себе. Кроме того, сотрудница банка не вносила на счета указанной клиентки денежные средства, которые та передавала ей для пополнения своих вкладов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Всего в период с мая 2007 по июнь 2017 года обвиняемая, пользуясь служебным положением, путем присвоения совершила хищение денежных средств со счетов своей знакомой на сумму свыше 2,1 млн руб. В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело, а потерпевшим признан сам банк.



В настоящее время все денежные средства возвращены на счета клиентки. При этом обвиняемая сотрудница кредитно-финансовой организации признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоуральский городской суд.



Как уточнили в прокуратуре, максимальный срок наказания за совершение данного хищения составляет 10 лет лишения свободы.

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