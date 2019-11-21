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Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев замедлился до 7,9%

Рост налоговых поступлений в бюджет РФ за 10 месяцев 2019 года составил 7,9%. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.



По его словам, главный сдерживающий эффект на динамику собираемости налогов сегодня оказывают нефтегазовые доходы. В частности, как уточнил Михаил Мишустин, «поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) замедлились до плюс 3,4% — это эффект снижения цен на нефть на 8,6% (с 68,9 до 63 долл. США за баррель за январь-сентябрь 2019 года)».



«Дополнительное влияние на динамику поступлений (налоговых — прим. ред.) оказывает так называемый возвратный акциз, введенный в рамках налогового маневра с начала этого года. Это мера поддержки отечественной нефтепереработки и балансировки цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. За 10 месяцев 2019 года возвратный акциз составил 347 млрд руб., а это 2% в динамике поступлений. Одновременно, несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжают расти двузначными темпами — 12,4% по итогам 10 месяцев 2019 года», — пояснил глава ФНС России.



Напомним, что в 2017 и в 2018 году темпы прироста налоговых поступлений в бюджет РФ достигали исторических максимумов, когда их рост составлял 20% и 23% соответственно.

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