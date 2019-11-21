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В Челябинске микрокредитная организация «Веб-займ» заплатила штраф 50 тыс. рублей за нарушение при взыскании долгов
21 ноябрь 2019 (12:23)
УрБК, Челябинск, 21.11.2019. В Челябинске ООО МКК «Веб-займ» с юридическим адресом в городе Новосибирске заплатило штраф 50 тыс. руб. за нарушение взаимодействия при взыскании просроченной задолженности.
Решение вынесено по результатам рассмотрения административного протокола по статье 14.57 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
«Причиной привлечения организации к административной ответственности стало обращение жительницы Челябинска по поводу многочисленных звонков с требованием отдать долги. В ходе проверки было установлено, что женщина неоднократно через интернет оформляла займы, но вовремя погасить кредиты не всегда получалось. В анкетах она указывала только свой номер телефона, но звонки и письменные сообщения поступали также на телефон ее отца», — говорится в сообщении.
В действиях кредитора судебные приставы выявили нарушение: должник не был уведомлен о фамилии лица, осуществляющего взаимодействие, а в текстовых сообщениях отсутствовала информация о наименовании кредитора и о наличии просроченной задолженности.
На рассмотрение протокола представитель «Веб-займ» не явился, до рассмотрения жалобы по существу организация обстоятельства совершения административного правонарушения не оспаривала, но просила заменить штраф предупреждением, поскольку организация является субъектом малого предпринимательства и ранее к административной ответственности не привлекалось.
Однако судебными приставами Челябинской области в 2018-2019 году организация была пять раз привлечена к административной ответственности, по трем протоколам ей назначены штрафы на 100 тыс. руб., в том числе 50 тыс. руб. за вышеуказанное правонарушение. Еще два протокола находятся на рассмотрении.
Оплату назначенных штрафов организация не доводит до принудительного взыскания — исполняет наказание добровольно. Так, по постановлениям, вступившим в законную силу, МКК «Веб-займ» выплатила в доходную часть федерального бюджета 50 тыс. руб.
Решение вынесено по результатам рассмотрения административного протокола по статье 14.57 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
«Причиной привлечения организации к административной ответственности стало обращение жительницы Челябинска по поводу многочисленных звонков с требованием отдать долги. В ходе проверки было установлено, что женщина неоднократно через интернет оформляла займы, но вовремя погасить кредиты не всегда получалось. В анкетах она указывала только свой номер телефона, но звонки и письменные сообщения поступали также на телефон ее отца», — говорится в сообщении.
В действиях кредитора судебные приставы выявили нарушение: должник не был уведомлен о фамилии лица, осуществляющего взаимодействие, а в текстовых сообщениях отсутствовала информация о наименовании кредитора и о наличии просроченной задолженности.
На рассмотрение протокола представитель «Веб-займ» не явился, до рассмотрения жалобы по существу организация обстоятельства совершения административного правонарушения не оспаривала, но просила заменить штраф предупреждением, поскольку организация является субъектом малого предпринимательства и ранее к административной ответственности не привлекалось.
Однако судебными приставами Челябинской области в 2018-2019 году организация была пять раз привлечена к административной ответственности, по трем протоколам ей назначены штрафы на 100 тыс. руб., в том числе 50 тыс. руб. за вышеуказанное правонарушение. Еще два протокола находятся на рассмотрении.
Оплату назначенных штрафов организация не доводит до принудительного взыскания — исполняет наказание добровольно. Так, по постановлениям, вступившим в законную силу, МКК «Веб-займ» выплатила в доходную часть федерального бюджета 50 тыс. руб.
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