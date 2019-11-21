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ЕВРАЗ внедряет умную систему блокировки комбайнов

21 ноябрь 2019 (11:25)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) внедряет умную систему блокировки комбайнов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проект «Система блокировки проходческих комбайнов» реализуется в ЕВРАЗе с 2018 года. Электронное оборудование подключено к системе позиционирования и аварийного оповещения, которая более 10 лет успешно эксплуатируется на угледобывающих предприятиях компании.

«Никакого дополнительного оборудования горнякам носить в шахту не нужно: в головной светильник встраивается компактная радиометка. При попадании человека в опасный периметр она передает сигнал на устройство, установленное на комбайне, и техника блокируется», — говорится в сообщении.

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