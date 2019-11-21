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В поселке Белоярском на площади более 100 кв. метров горел автосервис

21 ноябрь 2019 (10:24)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В поселке Белоярском на площади 137 кв. м. горел автосервис. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о возгорании на ул. Ленина поступила 21 ноября в 00.15 по местному времени.

«Повреждены стены, перекрытие и оборудование автосервиса. Из соседнего здания эвакуировались до прибытия пожарных подразделений 7 человек, детей нет», — сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 26 человек личного состава. В 01.09 огонь локализован, в 01.15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.50.

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