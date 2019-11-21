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Свердловский Роспотребнадзор с начала года забраковал 9,5 тонн рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 10 месяцев 2019 года проверили 121,9 т рыбной продукции и морепродуктов, из них забраковано 9,5 т (7%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как и прежде, рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, из-за нарушений правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури).



В рамках надзорных мероприятий за 10 месяцев 2019 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 577 проб рыбной продукции, из них 71 проба — неудовлетворительная (12%).



«За 10 месяцев 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество рыбной продукции проверено на 459 объектах, нарушения установлены на 142 объектах (30%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении.



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов было составлено 157 протоколов об административном правонарушении, виновные лица оштрафованы на общую сумму более 3,8 млн руб.

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