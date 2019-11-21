Новости дня
Свердловский Роспотребнадзор с начала года забраковал 9,5 тонн рыбной продукции
21 ноябрь 2019 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 10 месяцев 2019 года проверили 121,9 т рыбной продукции и морепродуктов, из них забраковано 9,5 т (7%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как и прежде, рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, из-за нарушений правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури).
В рамках надзорных мероприятий за 10 месяцев 2019 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 577 проб рыбной продукции, из них 71 проба — неудовлетворительная (12%).
«За 10 месяцев 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество рыбной продукции проверено на 459 объектах, нарушения установлены на 142 объектах (30%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов было составлено 157 протоколов об административном правонарушении, виновные лица оштрафованы на общую сумму более 3,8 млн руб.
Как и прежде, рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, из-за нарушений правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури).
В рамках надзорных мероприятий за 10 месяцев 2019 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 577 проб рыбной продукции, из них 71 проба — неудовлетворительная (12%).
«За 10 месяцев 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество рыбной продукции проверено на 459 объектах, нарушения установлены на 142 объектах (30%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов было составлено 157 протоколов об административном правонарушении, виновные лица оштрафованы на общую сумму более 3,8 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции
- В 2018 году Роспотребнадзор по Свердловской области забраковал 5,2% рыбной продукции
- С начала года на Среднем Урале забраковали более 4 тонн рыбной продукции
- С начала года в Свердловской области забраковано 4,3 тонны рыбной продукции
- За 9 месяцев в Свердловской области Роспотребнадзор забраковал более 3 тонн молочной продукции