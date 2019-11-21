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Средняя зарплата в Свердловской области приблизилась к 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в сентябре 2019 года составила 39 тыс. 653 руб. Это на 6,8% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отрицательной динамики ни в одном сегменте не зафиксировано. Больше всего зарплата выросла в сферах «добыча полезных ископаемых» (+13%), «строительство» (+11,8%), «образование» (+10,3%), а также в «обрабатывающих производствах» (+9,5%).

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