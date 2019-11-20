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Объемы выданных автокредитов в Челябинской области за год увеличились на 13,4%
20 ноябрь 2019 (17:24)
УрБК, Челябинск, 20.11.2019. Объемы выданных автокредитов в Челябинской области в январе-октябре 2019 года увеличились на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,49 млрд руб. против 15,42 млрд руб. в 2018 году. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Как уточнили в пресс-службе НБКИ, самые большие объемы выданных автокредитов в регионах зафиксированы в Москве (68,34 млрд руб.), Московской области (45,24 млрд руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд руб.), а также в Республике Татарстан (25,42 млрд руб.) и Краснодарском крае (23,41 млрд руб.).
Согласно данным исследования, в целом по стране за 10 месяцев 2019 года объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) вырос на 18,4% — до 598,5 млрд руб. против 505,5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — отметил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Как уточнили в пресс-службе НБКИ, самые большие объемы выданных автокредитов в регионах зафиксированы в Москве (68,34 млрд руб.), Московской области (45,24 млрд руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд руб.), а также в Республике Татарстан (25,42 млрд руб.) и Краснодарском крае (23,41 млрд руб.).
Согласно данным исследования, в целом по стране за 10 месяцев 2019 года объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) вырос на 18,4% — до 598,5 млрд руб. против 505,5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — отметил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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