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Администрация Екатеринбурга анонсировала планы по созданию новых пешеходных зон
20 ноябрь 2019 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Участники координационного совета стратегического развития Екатеринбурга обсудили перспективы реализации проекта «Город для пешеходов». Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
Напомним, что этот стратегический проект связан с развитием сети тротуаров, бульваров, современных пешеходных зон, со строительством переходов. Его цель — создание удобных, безопасных и комфортных условий для передвижения пешеходов в первую очередь при пересечении оживленных магистралей, а также при подходе к различным объектам.
С докладом об актуализации проекта выступил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.
По его словам, в обновленном проекте запланирована реконструкция улиц и ремонт тротуаров, установка физических препятствий (бордюров, столбиков, цепочек, ограждений), в том числе и на тротуарах, которые автомобилисты используют для движения или парковки. Кроме того, администрация Екатеринбурга будет инициировать запрет на размещение на тротуарах рекламных щитов и киосков, препятствующих движению пешеходов.
Также проект предусматривает изменение схемы и режима работы светофоров и переоборудование светофорных объектов. Для этого специалисты организуют постоянный мониторинг нахождения пешеходов на улицах с наиболее интенсивным движением.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание новых пешеходных зон, изолированных от транспорта, в центральной части Екатеринбурга, а также в приближенных к ней микрорайонах. Центр города станет приоритетной для пешеходов зоной.
Напомним, что этот стратегический проект связан с развитием сети тротуаров, бульваров, современных пешеходных зон, со строительством переходов. Его цель — создание удобных, безопасных и комфортных условий для передвижения пешеходов в первую очередь при пересечении оживленных магистралей, а также при подходе к различным объектам.
С докладом об актуализации проекта выступил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.
По его словам, в обновленном проекте запланирована реконструкция улиц и ремонт тротуаров, установка физических препятствий (бордюров, столбиков, цепочек, ограждений), в том числе и на тротуарах, которые автомобилисты используют для движения или парковки. Кроме того, администрация Екатеринбурга будет инициировать запрет на размещение на тротуарах рекламных щитов и киосков, препятствующих движению пешеходов.
Также проект предусматривает изменение схемы и режима работы светофоров и переоборудование светофорных объектов. Для этого специалисты организуют постоянный мониторинг нахождения пешеходов на улицах с наиболее интенсивным движением.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание новых пешеходных зон, изолированных от транспорта, в центральной части Екатеринбурга, а также в приближенных к ней микрорайонах. Центр города станет приоритетной для пешеходов зоной.
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