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Администрация Екатеринбурга анонсировала планы по созданию новых пешеходных зон

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Участники координационного совета стратегического развития Екатеринбурга обсудили перспективы реализации проекта «Город для пешеходов». Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



Напомним, что этот стратегический проект связан с развитием сети тротуаров, бульваров, современных пешеходных зон, со строительством переходов. Его цель — создание удобных, безопасных и комфортных условий для передвижения пешеходов в первую очередь при пересечении оживленных магистралей, а также при подходе к различным объектам.



С докладом об актуализации проекта выступил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.



По его словам, в обновленном проекте запланирована реконструкция улиц и ремонт тротуаров, установка физических препятствий (бордюров, столбиков, цепочек, ограждений), в том числе и на тротуарах, которые автомобилисты используют для движения или парковки. Кроме того, администрация Екатеринбурга будет инициировать запрет на размещение на тротуарах рекламных щитов и киосков, препятствующих движению пешеходов.



Также проект предусматривает изменение схемы и режима работы светофоров и переоборудование светофорных объектов. Для этого специалисты организуют постоянный мониторинг нахождения пешеходов на улицах с наиболее интенсивным движением.



Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание новых пешеходных зон, изолированных от транспорта, в центральной части Екатеринбурга, а также в приближенных к ней микрорайонах. Центр города станет приоритетной для пешеходов зоной.

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