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Алексей Кудрин поспорил с Антоном Силуановым и Максимом Орешкиным из-за непотраченного 1 трлн рублей
20 ноябрь 2019 (16:31)
УрБК, Москва, 20.11.2019. По оценкам Счетной палаты, в 2019 году власти не смогут потратить 1 трлн руб., уже заложенных в федеральном бюджете. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
По его словам, ежегодно сумма таких неизрасходованных средств растет — с 220 млрд руб. в 2016 году до 778 млрд в 2018 году.
«Я не знаю государство, которое бы из-за технических проблем не выполнило планы по расходам на 16 млрд долл. Какие дебаты в парламенте Германии идут по поводу 100 млн евро, но, видимо, мы можем себе позволить не потратить 16 млрд долл. США», — заявил Алексей Кудрин.
При этом глава Счетной палаты предупредил, что запланированные строго по срокам мероприятия, заложенные в госпрограммах, просто не будут выполнены вовремя. По мнению Алексея Кудрина, «качество госуправления стало серьезным барьером для роста эффективности экономики».
Как сообщают «Ведомости», министр финансов России Антон Силуанов объяснил сложившуюся ситуацию, сославшись на изменения правил расходования бюджетных средств, в частности — отказом от авансовых платежей, из-за чего график расходов просто сдвинулся на несколько месяцев. При этом он добавил, что эти деньги можно было бы потратить, но были бы эти траты эффективными.
В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что инфляция в 2019 году будет ближе к 3%, но правительству и Центробанку нужно координировать действия для поддержки совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%. По его оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году превысит 1 трлн руб. А это, по словам руководителя ведомства, недополученные доходы населением, прибыль компаниями, доходы бюджета, что в итоге сказывается на темпах экономического роста, которые остаются ниже среднемировых.
По его словам, ежегодно сумма таких неизрасходованных средств растет — с 220 млрд руб. в 2016 году до 778 млрд в 2018 году.
«Я не знаю государство, которое бы из-за технических проблем не выполнило планы по расходам на 16 млрд долл. Какие дебаты в парламенте Германии идут по поводу 100 млн евро, но, видимо, мы можем себе позволить не потратить 16 млрд долл. США», — заявил Алексей Кудрин.
При этом глава Счетной палаты предупредил, что запланированные строго по срокам мероприятия, заложенные в госпрограммах, просто не будут выполнены вовремя. По мнению Алексея Кудрина, «качество госуправления стало серьезным барьером для роста эффективности экономики».
Как сообщают «Ведомости», министр финансов России Антон Силуанов объяснил сложившуюся ситуацию, сославшись на изменения правил расходования бюджетных средств, в частности — отказом от авансовых платежей, из-за чего график расходов просто сдвинулся на несколько месяцев. При этом он добавил, что эти деньги можно было бы потратить, но были бы эти траты эффективными.
В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что инфляция в 2019 году будет ближе к 3%, но правительству и Центробанку нужно координировать действия для поддержки совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%. По его оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году превысит 1 трлн руб. А это, по словам руководителя ведомства, недополученные доходы населением, прибыль компаниями, доходы бюджета, что в итоге сказывается на темпах экономического роста, которые остаются ниже среднемировых.
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