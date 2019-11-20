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Банк России намерен ввести единую комиссию по карточным переводам

УрБК, Москва, 20.11.2019. Центробанк вернется к обсуждению идеи уравнивания тарифов на межбанковские переводы с карты на карту. Как сообщил директор департамента стратегии развития финансового рынка Банка России Владимир Таможников, регулятор намерен вновь обсудить этот вопрос на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



По его словам, если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком. При этом тариф по безналичным операциям может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для всех видов переводов. В итоге кредитные организации, по мнению представителя ЦБ, будут конкурировать друг с другом с помощью этих тарифов, в любом случае клиенты, которые переводят деньги и не хотят за это платить, снимают крупные наличные суммы в одних банкоматах и несут их в другой банкомат.



«У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей (СБП), которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребует времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот, и другой процесс запустить параллельно», — подчеркнул директор департамента стратегии развития финансового рынка Центробанка России Владимир Таможников в комментарии РБК.



Таким образом, ЦБ добивается того, чтобы комиссия за безналичные переводы для всех клиентов кредитно-финансовых организаций была единой независимо от того, проводится ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.



Напомним, что впервые инициатива уравнять комиссии по денежным переводам с карты на карту рассматривалась ЦБ и ФАС еще в прошлом году. В дальнейшем рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года, когда ведомства не смогли договориться.

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