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ЕВРАЗ ЗСМК представил проект модернизации электрофильтров ЗапсибТЭЦ

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК рассказали журналистам о природоохранных мероприятиях регионального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



В пресс-туре на предприятие приняли участие представители средств массовой информации, администрации Новокузнецка, а также члены общественного экологического совета.



«ЕВРАЗ ЗСМК представил проект модернизации электрофильтров ЗапсибТЭЦ, который входит в число приоритетных природоохранных мероприятий комбината. В 2017 году котлоагрегат № 9 ЗапсибТЭЦ был переведен с угля на сжигание вторичных энергоресурсов — доменного и коксового газов. Это обеспечило сокращение на 3 тыс. т в год выбросов золы углей, оксида углерода, диоксида серы и окислов азота в атмосферу. В 2018 году выполнена реконструкция электрофильтров на котлоагрегате № 7. В сентябре 2019 года завершены работы по реконструкции электрофильтров на котлоагрегате № 8. В 2020 году фильтры заменят еще на одном агрегате. Новое оборудование обеспечивает высокую степень очистки дымовых газов — более 98,5%. После модернизации объем выбросов золы углей в атмосферу Новокузнецка сократится на 12 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят порядка 1,4 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Помимо поэтапной модернизации электрофильтров на котлах ЗапсибТЭЦ в рамках нацпроекта «Экология» ЕВРАЗ ЗСМК планирует строительство серогазоочистки в агломерационном производстве, внедрение технологии конечного охлаждения коксового газа и другие природоохранные мероприятия, реализация которых позволит существенно сократить выбросы. Вложения компании составят более 3 млрд руб.

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