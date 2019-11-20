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Суд признал банкротом проектно-строительную компанию «Доминанта» в Екатеринбурге

20 ноябрь 2019 (14:29)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Проектно-строительная компания «Доминанта». Об этом говорится в материалах суда.

«Признать общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Доминанта» несостоятельным (банкротом), открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 28 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве компании подало ООО «Фактура». Сумма исковых требований на момент подачи иска превышала 1,6 млн руб. Затем к делу присоединились другие кредиторы, в том числе ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» и ООО «Центр инженерных изысканий Артема Кияева».

Отметим, что ООО «Проектно-строительная компания «Доминанта» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Щорса, 7а. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора.

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