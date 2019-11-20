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Производство электрооборудования на Среднем Урале в январе-октябре сократилось на 0,9%
20 ноябрь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Промышленное производство на Среднем Урале в январе-октябре 2019 года выросло на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Добыча полезных ископаемых на Среднем Урале за год сократилась на 14,2%. В обрабатывающем секторе рост производства составил 0,5%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — 5,1%,
Производство машин и оборудования (не включенных в другие категории) в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 13,6%, пищевых продуктов — на 1,1%, электрооборудования — на 0,9%.
Добыча полезных ископаемых на Среднем Урале за год сократилась на 14,2%. В обрабатывающем секторе рост производства составил 0,5%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — 5,1%,
Производство машин и оборудования (не включенных в другие категории) в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 13,6%, пищевых продуктов — на 1,1%, электрооборудования — на 0,9%.
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