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В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн рублей задолженности за проведенный праздник
20 ноябрь 2019 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн руб. задолженности за проведенный праздник. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В 2018 году общество с ограниченной ответственностью, выступая одним из организаторов фестиваля-праздника, не рассчиталось с ГБУ «Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник» за предоставленную площадку в полном объеме. В 2019 году Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с организации задолженности порядка 1,5 млн руб.
После ареста счетов должника полная сумма долга взыскана и перечислена в пользу музея-заповедника Москвы.
В 2018 году общество с ограниченной ответственностью, выступая одним из организаторов фестиваля-праздника, не рассчиталось с ГБУ «Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник» за предоставленную площадку в полном объеме. В 2019 году Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с организации задолженности порядка 1,5 млн руб.
После ареста счетов должника полная сумма долга взыскана и перечислена в пользу музея-заповедника Москвы.
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