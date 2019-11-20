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В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн рублей задолженности за проведенный праздник

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн руб. задолженности за проведенный праздник. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В 2018 году общество с ограниченной ответственностью, выступая одним из организаторов фестиваля-праздника, не рассчиталось с ГБУ «Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник» за предоставленную площадку в полном объеме. В 2019 году Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с организации задолженности порядка 1,5 млн руб.



После ареста счетов должника полная сумма долга взыскана и перечислена в пользу музея-заповедника Москвы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:05</span><br /><strong>В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн рублей задолженности за проведенный праздник</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Екатеринбурге судебные приставы взыскали в пользу музея-заповедника 1,5 млн руб. задолженности за проведенный праздник. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091458-v-ekaterinburge-sudebnye-pristavy-vzyskali-v-polzu-muzeya-zapovednika-15-mln-rubley-zadolzhennosti-za-provedennyy-prazdnik.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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