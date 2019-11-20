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Недельные расходы россиян повысились до 4 тыс. 676 рублей

УрБК, Москва, 20.11.2019. На 46-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи показал рост на 0,8% и составил в среднем 4 тыс. 676 руб. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».



С 11 по 17 ноября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 38 руб. больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались больше на 6 руб. или на 0,1%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 46-й недели оказались выше на 307 руб. или на 7%.



Отметим, индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.

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