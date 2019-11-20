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В Верхней Салде на площади 1 тыс. кв. метров горел ангар со спецтехникой

20 ноябрь 2019 (11:45)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Верхней Салде по ул. Евстигнеева на площади 1 тыс. кв. метров горел металлический ангар со строительной спецтехникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 19 ноября 2019 года в 22.51 по местному времени.

«Огнем повреждены 14 единиц спецтехники. Пожарным удалось эвакуировать из ангара шесть единиц спецтехники и предотвратить распространение огня на два примыкающих к ангару двухэтажных административных здания. Тушение пожара осложнялось низкой температурой окружающего воздуха и нахождением внутри большого количества емкостей с горюче-смазочными материалами. В течение 3,5 часа пожарные справились с огнем», — сообщает пресс-служба.

В тушении пожара были задействованы 45 человек и 15 единиц спецтехники. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

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