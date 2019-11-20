Новости дня

За 9 месяцев объем выданных розничных кредитов в Свердловской области вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Свердловской области продолжается рост объемов предоставления розничных кредитов. За 9 месяцев 2019 года жители региона взяли в долг у банков 320,9 млрд руб., это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года (287,9 млрд рублей), сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.



Заемщики стали меньше брать ипотеку, больше — потребительских и автокредитов. Так, ипотечные кредиты составили почти пятую часть от всех выданных — 60,6 млрд руб., это на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Однако качество таких кредитов остается высоким: доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Свердловской области в течение года сохраняется на стабильном низком уровне — не более 1%.



Совокупная задолженность жителей региона по всем видам кредитов на 1 октября 2019 года составила 537,4 млрд руб., увеличившись на 18% к той же дате предыдущего года. В среднем по России — на 20%.



В целом банки Уральского федерального округа, по данным регулятора, за 9 месяцев 2019 года предоставили физическим лицам в виде кредитов 998,7 млрд руб.



По мнению экспертов Банка России, растущая долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения, но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан. Поэтому с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тыс. руб., а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования. ПДН — это доля доходов заемщика, которую он тратит для погашения кредитов и займов, он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц.



«Если ПДН больше 50%, это означает большие риски по такому кредиту, поэтому банки обязаны формировать больший запас капитала, то есть должны нести большие издержки. Для заемщика такой кредит менее выгодный: процентная ставка по нему может возрасти. Зная уровень ПДН, заемщик представляет, насколько сложно ему будет обслуживать будущий кредит, поэтому сможет принять более обдуманное, взвешенное решение и, возможно, если ПДН окажется завышенным, то заемщик может перенести покупку на более поздний срок, когда его положение улучшится», — подчеркивает директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.



Банк России ожидает, что введение показателя долговой нагрузки будет стимулировать кредиторов и заемщиков подходить к кредитованию более взвешенно, что поможет замедлить темпы роста необеспеченного потребительского кредитования.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:05</span><br /><strong>За 9 месяцев объем выданных розничных кредитов в Свердловской области вырос на 11%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Свердловской области продолжается рост объемов предоставления розничных кредитов. За 9 месяцев 2019 года жители региона взяли в долг у банков 320,9 млрд руб., это на 11% больше, чем за тот же период прошлого года (287,9 млрд рублей), сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091451-za-9-mesyacev-obem-vydannyh-roznichnyh-kreditov-v-sverdlovskoy-oblasti-vyros-na-11.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: