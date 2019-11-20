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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» организуют в Первоуральске первый экофестиваль

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ общественного движения «Город первых» организуют в Первоуральске первый городской экологический фестиваль «Вторая жизнь вещей», который состоится 23 ноября в ДК ПНТЗ.



«В рамках фестиваля состоятся акции по сбору вторсырья, обмену вещами и комнатными растениями, а также экологические мастер-классы по превращению ненужных вещей в полезные, в которых сможет принять участие любой желающий», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Для гостей фестиваля будут работать несколько площадок. Принимать вторсырье на переработку — макулатуру, пластик, стекло, металл, использованные люминесцентные лампы и батарейки — будут на площадке «УтилиZaции». На «Дармарку» можно принести ставшие ненужными одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера в хорошем состоянии, а взамен забрать вещи, которые принесут другие участники акции. Кроме того, здесь будет работать площадка по обмену комнатными растениями и книгами.



«Вторая жизнь вещей» станет первым крупным экофестивалем на территории Первоуральска. «УтилиZация» и «Дармарка» традиционно пользуются успехом среди горожан, в этот раз мы объединим разные акции в один фестиваль, главная задача которого — показать, как сократить потребление ресурсов, используя вещи повторно», — отмечает активист общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.



Фестиваль «Вторая жизнь вещей» будет благотворительным. Средства, вырученные за утилизацию вторсырья, будут направлены в Первоуральское общество защиты животных, а вещи, которые останутся после «Дармарки», общественники передадут в организации, оказывающие помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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