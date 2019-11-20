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Свердловский арбитраж признал банкротом екатеринбургский «Хладокомбинат № 2»

20 ноябрь 2019 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Хладокомбинат № 2» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Признать общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 2» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 6 мая 2020 года», — говорится в судебном решении.

Общая сумма исковых требований к компании превышает 137 млн руб. В деле участвуют более десяти кредиторов, в том числе Газпромбанк, «Хладокомбинат № 3», «АльфаСтрахование», «ТрансСибЛизинг» и другие.

Отметим, что ООО «Хладокомбинат № 2» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Комсомольская, 37. Основной вид деятельности — оптовая торговля неспециализированная замороженными пищевыми продуктами.

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