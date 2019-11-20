Новости дня

Свердловский арбитраж признал банкротом екатеринбургский «Хладокомбинат № 2»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Хладокомбинат № 2» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



«Признать общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 2» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 6 мая 2020 года», — говорится в судебном решении.



Общая сумма исковых требований к компании превышает 137 млн руб. В деле участвуют более десяти кредиторов, в том числе Газпромбанк, «Хладокомбинат № 3», «АльфаСтрахование», «ТрансСибЛизинг» и другие.



Отметим, что ООО «Хладокомбинат № 2» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Комсомольская, 37. Основной вид деятельности — оптовая торговля неспециализированная замороженными пищевыми продуктами.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:05</span><br /><strong>Свердловский арбитраж признал банкротом екатеринбургский «Хладокомбинат № 2»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Хладокомбинат № 2» (Екатеринбург) банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091444-sverdlovskiy-arbitrazh-priznal-bankrotom-ekaterinburgskiy-hladokombinat-2.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: