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Выручка «Мечела» за девять месяцев этого года сократилась на 4%

УрБК, Челябинск, 19.11.2019. По данным за III квартал 2019 года, консолидированная выручка компании «Мечел» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась до 74,9 млрд руб., что на 5% меньше ко II кварталу 2019 года. Убыток, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел», составил 0,6 млрд руб.



Согласно официальной информации, опубликованной на сайте компании, в январе-сентябре текущего года выручка «Мечел» по МСФО сократилась на 4% — до 228,191 млрд руб., а показатель EBITDA упал на 27% — до 44,067 млрд руб. При этом в III квартале 2019 года консолидированный показатель EBITDA компании снизился на 9% по сравнению со II кварталом этого года и составил 13,7 млрд руб. Операционная прибыль «Мечел» за 9 месяцев 2019 года по МСФО сократилась на 39% — до 28,938 млрд руб. против 47,802 млрд руб. годом ранее.



«Основными факторами снижения стали ослабление конъюнктуры рынка угля, а также сокращение объемов производства стали и продаж стальной продукции как следствие реализуемой ремонтной программы в металлургическом дивизионе, в частности — постановки на капитальный ремонт в III квартале одной из доменных печей на ЧМК. Крупные плановые ремонты на предприятиях металлургического дивизиона продолжат оказывать влияние на производственные показатели в среднесрочной перспективе, но необходимы для обеспечения стабильных объемов производства в будущих периодах», — говорится в сообщении.



«В преддверии начала амортизации основной части долга мы ведем активные переговоры с нашими крупнейшими банками-кредиторами о переносе сроков погашения задолженности. Переуступка в ноябре 2019 года Сбербанком прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах США, выданным дочерним предприятиям Группы: ЧМК, «Южный Кузбасс» и БЗФ на общую сумму 49 млрд руб., банку ВТБ увеличила долю банка в кредитном портфеле группы «Мечел» до 51%», — пояснил в комментарии генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.



Вместе с тем прибыль «Мечел» за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 11% — до 12,174 млрд руб. против 10,997 млрд руб. годом ранее. Как уточнила финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева компании, значительное влияние на динамику данного показателя «оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде».

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