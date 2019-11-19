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Депутатам Екатеринбургской гордумы представили проект бюджета муниципалитета на 2020 год

Заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во вторник, 19 ноября 2019 года, представила депутатам городской думы проект бюджета муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



По ее словам, в результате тщательной работы подразделений городской администрации по формированию основных финансовых параметров жизнедеятельности Екатеринбурга в 2020 году доходная часть бюджета составит свыше 47,4 млрд руб., расходная — около 49,2 млрд руб.



При этом основная сумма доходов городского бюджета на новый финансовый год будет формироваться из средств налога на доходы физических лиц (9,1 млрд руб.), земельного налога (3,2 млрд руб.), дохода от использования муниципального имущества (2,9 млрд руб.), а также безвозмездных субсидий, субвенций и трансфертов (22,4 млрд руб.).



Как отмечается в сообщении на официальном сайте администрации Екатеринбурга, в следующем году городские власти планируют вести бюджетные инвестиции по следующим направлениям: образование (25,4 млрд руб.), социальная политика (3,6 млрд руб.), здравоохранение (1,1 млрд руб.), культура (1,5 млрд руб.), физическая культура и спорт (1,1 млрд руб.) и жилищно-коммунальное хозяйство (2,7 млрд руб.).



Таким образом, проект главного финансового документа муниципалитета традиционно сохранил свою яркую социальную направленность: доля расходов составляет более 66%. Кроме того, муниципалитет планирует за счет средств бюджета реализацию масштабного строительства и капитальный ремонт школ, детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети и элементов благоустройства.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Депутатам Екатеринбургской гордумы представили проект бюджета муниципалитета на 2020 год</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во вторник, 19 ноября 2019 года, представила депутатам городской думы проект бюджета муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091442-deputatam-ekaterinburgskoy-gordumy-predstavili-proekt-byudzheta-municipaliteta-na-2020-god.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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