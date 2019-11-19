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Депутата гордумы Михайловска лишили мандата из-за судимости

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Прокуратура Нижнесергинского района добилась лишения мандата депутата гордумы Михайловска из-за судимости. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



По информации из открытых источников, речь идет о Владимире Щипанове.



«В августе 2019 года Нижнесергинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении указанного депутата, являвшегося также директором управляющей организации ООО «Экосервис». Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему назначено наказание в виде штрафа размером 105 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда в сентябре 2019 года приговор Нижнесергинского районного суда в отношении депутата оставила без изменения, апелляционную жалобу потерпевшего — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 26 сентября 2019 года.



В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.



«В связи с тем, что депутат думы Михайловского муниципального образования четвертого созыва добровольно свои полномочия не сложил, прокуратура Нижнесергинского района внесла председателю думы Михайловского муниципального образования представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения решением представительного органа Михайловского муниципального образования полномочия данного депутата прекращены в связи с вступлением в законную силу приговора суда», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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