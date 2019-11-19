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Депутатам Екатеринбургской гордумы презентовали положение о муниципально-частном партнерстве

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании, которое состоялось во вторник, 19 ноября 2019 года, ознакомились с проектом положения «О муниципально-частном партнерстве (МЧП)». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Владимира Захарова, в уральской столице до последнего времени отсутствовал документ, регулирующий правоотношения бизнес-сообщества и муниципалитета в сфере МЧП.



Как уточнил Владимир Захаров, в соответствии с требованиями федерального законодательства городские власти разработали проект положения о МЧП, устанавливающий порядок заключения и контроля исполнения соглашения.



«Механизм позволяет строить объекты социальной инфраструктуры за счет средств частного партнера», — подчеркнул заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом.



Основное отличие МЧП от государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается в масштабе проектов. Как правило, государство участвует в реализации крупных проектов ГЧП с целью развития отдельных отраслей народного хозяйства или регионов. Между тем муниципалитеты, решая вопросы местного значения, реализуют менее масштабные задачи. Однако данные различия не изменяют принципов подготовки и реализации проектов, но определяют выбор тех или иных форм и моделей.



По итогам доклада депутаты Екатеринбургской гордумы оценили перспективы реализации инвестиционных проектов на территории столицы Урала, отметив, что внедрение подобной формы пойдет на пользу мегаполису.

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