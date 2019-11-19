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Депутатам Екатеринбургской гордумы презентовали положение о муниципально-частном партнерстве
19 ноябрь 2019 (17:17)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании, которое состоялось во вторник, 19 ноября 2019 года, ознакомились с проектом положения «О муниципально-частном партнерстве (МЧП)». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Владимира Захарова, в уральской столице до последнего времени отсутствовал документ, регулирующий правоотношения бизнес-сообщества и муниципалитета в сфере МЧП.
Как уточнил Владимир Захаров, в соответствии с требованиями федерального законодательства городские власти разработали проект положения о МЧП, устанавливающий порядок заключения и контроля исполнения соглашения.
«Механизм позволяет строить объекты социальной инфраструктуры за счет средств частного партнера», — подчеркнул заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом.
Основное отличие МЧП от государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается в масштабе проектов. Как правило, государство участвует в реализации крупных проектов ГЧП с целью развития отдельных отраслей народного хозяйства или регионов. Между тем муниципалитеты, решая вопросы местного значения, реализуют менее масштабные задачи. Однако данные различия не изменяют принципов подготовки и реализации проектов, но определяют выбор тех или иных форм и моделей.
По итогам доклада депутаты Екатеринбургской гордумы оценили перспективы реализации инвестиционных проектов на территории столицы Урала, отметив, что внедрение подобной формы пойдет на пользу мегаполису.
По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Владимира Захарова, в уральской столице до последнего времени отсутствовал документ, регулирующий правоотношения бизнес-сообщества и муниципалитета в сфере МЧП.
Как уточнил Владимир Захаров, в соответствии с требованиями федерального законодательства городские власти разработали проект положения о МЧП, устанавливающий порядок заключения и контроля исполнения соглашения.
«Механизм позволяет строить объекты социальной инфраструктуры за счет средств частного партнера», — подчеркнул заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом.
Основное отличие МЧП от государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается в масштабе проектов. Как правило, государство участвует в реализации крупных проектов ГЧП с целью развития отдельных отраслей народного хозяйства или регионов. Между тем муниципалитеты, решая вопросы местного значения, реализуют менее масштабные задачи. Однако данные различия не изменяют принципов подготовки и реализации проектов, но определяют выбор тех или иных форм и моделей.
По итогам доклада депутаты Екатеринбургской гордумы оценили перспективы реализации инвестиционных проектов на территории столицы Урала, отметив, что внедрение подобной формы пойдет на пользу мегаполису.
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