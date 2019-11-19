«Академический» удостоен премии Татищева и де Геннина

Проект «Академический» в Екатеринбурге снова отмечен на профессиональном уровне. Через несколько дней после форума «Города России 2030: территория проектов», где его поставили в пример комплексного освоения территорий, создатели этого проекта получили премию имени Татищева и де Геннина. Ее вручают за особые заслуги и достижения в народном хозяйстве. Перед этим президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий озвучил подробности создания на базе Академического нового административного района Екатеринбурга и рассказал о знаковых объектах застройки территории.В список лауреатов почетной в Свердловской области премии попали президент ГК «КОРТРОС», член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Вениамин Голубицкий, члены совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев и Виктор Маслаков, директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Нина Согрина и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Владимир Черкашин. Представители «Сбербанка» указаны наряду с командой Академического как надежные партнеры, которые в течение многих лет обеспечивают ипотечное кредитование жилой недвижимости.Премии главе ГК «КОРТРОС» и представителям АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» вручены в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» за реализацию проекта комплексного освоения территорий, жилого района Академический. Этот проект по ряду параметров является уникальным не только в России, но также за ее пределами. Достаточно сказать, что за более чем десять лет своего существования Академический практически вырос до самостоятельного административного района города.Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий напомнил, что проекту больше десяти лет, а одну из первых презентаций показали еще в 2006 году нынешнему председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Строительство района осуществляет Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».«Сейчас это уже полноценный небольшой город, поскольку построили больше одного миллиона квадратных метров жилья, в перспективе будет 300-350 тыс. жителей», — отметил Вениамин Голубицкий.В настоящее время Академический развивается сразу по нескольким направлениям. Сейчас ГК «КОРТРОС» приступила к реализации проектов в рамках Универсиады-2023, которые разместятся на территории района. Продолжается работа по обустройству Преображенского парка, строится Дворец тенниса, в течение двух лет планируется сдать в эксплуатацию Дворец дзюдо и обустроить прогулочную набережную реки Патрушиха.«Это первый проект в России, который был построен по экологическим стандартам, в нем нормы озеленения в три раза выше, чем предполагают нормативы, на всей территории района обустроены велосипедные дорожки», — добавил Вениамин Голубицкий.Также именно Академический стал площадкой для реализации технологий «умного дома», о чем также говорилось на форумах «Города России 2030: территория проектов» и «100 + ForumRussia», которые недавно прошли в Екатеринбурге. При этом глава города Александр Высокинский предлагал участникам форума из других регионов совершить экскурсию в Академический, чтобы лично убедиться в соответствии заявленных на форумах характеристик реальному положению дел. Пару недель назад в районе также побывал глава Минстроя РФ Владимир Якушев, которому показали территорию, где формируется Преображенский парк, и рассказали о ходе внедрения технологий «умного города».Добавим, что сейчас решается вопрос о наделении Академического статусом отдельного, самостоятельного административного района Екатеринбурга. По словам Вениамина Голубицкого, это будет первый такой случай в постсоветской истории России — до этого подобные проекты в регионах страны реализованы не были.Перспектива создания нового района накладывает новые обязательства как на власти Екатеринбурга, так и на ГК «КОРТРОС». Очевидно, что в Академическом, наряду с Почтой России и крупнейшим в области МФЦ (переговоры об открытии уже идут — прим. ред.), предстоит открывать здания для размещения подразделений МВД и МЧС, а также других государственных и муниципальных структур.«В этом плане предварительные переговоры с Федерацией уже ведутся, здесь был недавно министр строительства России Владимир Якушев, и готовность помочь в этом вопросе, и понимание, что надо помогать, у всех есть», — заявил УрБК Вениамин Голубицкий.То же самое касается создания новых рабочих мест в районе — его размер начинает достигать тех масштабов, когда появилась потребность в полном экономическом и жизненном цикле. В том числе — создания новых рабочих мест.По словам Вениамина Голубицкого, сейчас «КОРТРОС» заканчивает переговоры с интернет-магазином одежды и обуви Wildberries. В перспективе он хочет создать в Академическом до 4 тыс. рабочих мест.Кроме того, в районе в скором времени появится собственный медицинский кластер, который также решит проблему занятости разных категорий специалистов — от медицинского до вспомогательного персонала.Также будет развиваться и технологический городок, задачей которого является бесперебойная жизнедеятельность всего района. Он будет расти по мере роста района и заявок участников рынка, добавил президент ГК «КОРТРОС».