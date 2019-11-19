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В Екатеринбурге спрос на автозапчасти за год вырос почти на 20%
19 ноябрь 2019 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Спрос на автомобильные запчасти в Екатеринбурге за последний год увеличился на 19%, а предложение — на 3%. Об этом говорится в исследовании портала Авито Авто.
Средняя стоимость автозапчастей в Екатеринбурге выросла на 2% за год и составила около 5 тыс. 500 руб.
«Дороже всего автовладельцам в городе обходятся двигатель (12 тыс. 600 руб.), что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте рейтинга самых дорогих автозапчастей — автомобили на запчасти (в среднем 11 тыс. 900 руб.) — с прошлого года их цена повысилась на 25%, это самый высокий рост среди всех категорий запчастей. На третьем — трансмиссия и привод (около 11 тыс. 600 руб., снижение цены на 1%)», — говорится в исследовании.
Средняя стоимость автозапчастей в Екатеринбурге выросла на 2% за год и составила около 5 тыс. 500 руб.
«Дороже всего автовладельцам в городе обходятся двигатель (12 тыс. 600 руб.), что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте рейтинга самых дорогих автозапчастей — автомобили на запчасти (в среднем 11 тыс. 900 руб.) — с прошлого года их цена повысилась на 25%, это самый высокий рост среди всех категорий запчастей. На третьем — трансмиссия и привод (около 11 тыс. 600 руб., снижение цены на 1%)», — говорится в исследовании.
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