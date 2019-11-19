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Свердловские застройщики получили временную льготу по налогу на имущество

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Депутаты Законодательного собрания Среднего Урала приняли поправки в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций».



Нововведение предусматривает освобождение застройщиков от уплаты налога на имущество, не учитываемого на балансе и построенного по договору долевого участия через эскроу-счета. Налоговая льгота будет действовать в течение двух лет.



«Сейчас при заключении договоров долевого участия в новых строительных проектах каждый застройщик может привлекать средства населения только через специальные счета в уполномоченных банках. Предоставление указанной льготы будет мерой поддержки, позволяющей стимулировать темпы роста строительства объектов и объемы ввода жилья», — рассказал в ходе заседания заместитель председателя комитета регионального Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Михаил Клименко.

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