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Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 10 коп.

19 ноябрь 2019 (14:21)

УрБК, Москва, 19.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 2 коп. до 63,77 руб., евро — на 10 коп. до 70,63 руб.

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