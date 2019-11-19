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Челябинские выпускники программы «Будущее Белой металлургии» прошли службу в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части

УрБК, Челябинск, 19.11.2019. В подшефной Группе ЧТПЗ воинской части в поселке Шагол состоялась церемония увольнения в запас первого призыва военнослужащих — выпускников образовательной программы предприятия «Будущее Белой металлургии» из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Службу в воинской части 14-й армии ВВС и ПВО Министерства обороны России прошли восемь человек — все они получили приглашение на работу в цеха Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ).



«На выпускников программы «Будущее Белой металлургии», которые первыми прошли службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в Челябинской области, возложена большая ответственность. Они — пример для сотен будущих белых металлургов, которым предстоит пройти такой же путь. Во время прохождения срочной службы наши выпускники получили отличные характеристики. Уверен, что они с таким же успехом продолжат свое профессиональное развитие на производстве», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.



В октябре 2018 года воинская часть 14-й армии ВВС и ПВО Министерства обороны России в поселке Шагол Челябинской области стала второй подшефной частью, где выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» получили возможность проходить срочную службу.



«Группа ЧТПЗ с 2012 года реализует программу взаимодействия с воинскими частями, в рамках которой выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж будущего Татарстана» проходят срочную службу в подшефных воинских частях Челябинской, Свердловской и Самарской области. За семь лет существования программы сотрудничества службу в них прошли более 200 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» — большая часть из них после окончания службы трудоустроилась в Группу ЧТПЗ», — говорится в сообщении.

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