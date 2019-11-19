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Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ). Документ касается изменений 43 участков в разных районах города, на которых планируется реализовать проекты в сферах образования, здравоохранения и транспорта.



«Как сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов, застройщики обратились с заявкой на изменение границ территориальных зон в отношении земельного участка, формируемого под здание МАОУ СОШ № 41. Также в проекте изменений значится участок для размещения двух средних общеобразовательных школ общей вместимостью 3 тыс. мест в квартале улиц Михеева — Чкалова — Академика Вонсовского — бульвара Академика Семихатова», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Также изменение границ территориальных зон произойдет в Октябрьском районе, на улице Латвийской, 35. Здесь земельный участок из зоны городских лесов государственного лесного фонда перейдет в категорию ЦС-4 (зона крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) для последующего развития ФОК «Факел».



В связи с намеченным началом строительства второй линии метро в 2020 году, необходимо зарезервировать земельный участок для строительства объектов метрополитена в границах улиц 40-летия Комсомола и Сыромолотова, сообщил Алексей Храмов.



Также городские власти рекомендовали депутатам внести изменение в зонирование участка на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, за который администрация сейчас судится с ООО «Промавтосервис» в Арбитражном суде Свердловской области и под которым расположена почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». В проекте документа этому земельному участку предлагают присвоить статус территории общего пользования ТОП-2 для развития метрополитена.



Кроме того, в связи с разработкой концепции развития территории в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой (возможная площадка для проведения Универсиады-2023 — прим. ред.), требуется изменить границы территориальной зоны развития застройки на зоны, пригодные для строительства жилых, культурно-оздоровительных, спортивных и образовательных учреждений. То же касается участка, планируемого под строительство многофункционального биатлонного комплекса международного уровня по Московскому тракту.



Большинством голосов депутаты поддержали предложенный проект Правил землепользования и застройки.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:50</span><br /><strong>Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ). Документ касается изменений 43 участков в разных районах города, на которых планируется реализовать проекты в сферах образования, здравоохранения и транспорта. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091426-gorduma-ekaterinburga-utverdila-proekt-izmeneniy-v-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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