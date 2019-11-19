Новости дня
Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки
19 ноябрь 2019 (13:50)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Гордума Екатеринбурга утвердила проект изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ). Документ касается изменений 43 участков в разных районах города, на которых планируется реализовать проекты в сферах образования, здравоохранения и транспорта.
«Как сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов, застройщики обратились с заявкой на изменение границ территориальных зон в отношении земельного участка, формируемого под здание МАОУ СОШ № 41. Также в проекте изменений значится участок для размещения двух средних общеобразовательных школ общей вместимостью 3 тыс. мест в квартале улиц Михеева — Чкалова — Академика Вонсовского — бульвара Академика Семихатова», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Также изменение границ территориальных зон произойдет в Октябрьском районе, на улице Латвийской, 35. Здесь земельный участок из зоны городских лесов государственного лесного фонда перейдет в категорию ЦС-4 (зона крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) для последующего развития ФОК «Факел».
В связи с намеченным началом строительства второй линии метро в 2020 году, необходимо зарезервировать земельный участок для строительства объектов метрополитена в границах улиц 40-летия Комсомола и Сыромолотова, сообщил Алексей Храмов.
Также городские власти рекомендовали депутатам внести изменение в зонирование участка на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, за который администрация сейчас судится с ООО «Промавтосервис» в Арбитражном суде Свердловской области и под которым расположена почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». В проекте документа этому земельному участку предлагают присвоить статус территории общего пользования ТОП-2 для развития метрополитена.
Кроме того, в связи с разработкой концепции развития территории в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой (возможная площадка для проведения Универсиады-2023 — прим. ред.), требуется изменить границы территориальной зоны развития застройки на зоны, пригодные для строительства жилых, культурно-оздоровительных, спортивных и образовательных учреждений. То же касается участка, планируемого под строительство многофункционального биатлонного комплекса международного уровня по Московскому тракту.
Большинством голосов депутаты поддержали предложенный проект Правил землепользования и застройки.
«Как сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов, застройщики обратились с заявкой на изменение границ территориальных зон в отношении земельного участка, формируемого под здание МАОУ СОШ № 41. Также в проекте изменений значится участок для размещения двух средних общеобразовательных школ общей вместимостью 3 тыс. мест в квартале улиц Михеева — Чкалова — Академика Вонсовского — бульвара Академика Семихатова», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Также изменение границ территориальных зон произойдет в Октябрьском районе, на улице Латвийской, 35. Здесь земельный участок из зоны городских лесов государственного лесного фонда перейдет в категорию ЦС-4 (зона крупных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) для последующего развития ФОК «Факел».
В связи с намеченным началом строительства второй линии метро в 2020 году, необходимо зарезервировать земельный участок для строительства объектов метрополитена в границах улиц 40-летия Комсомола и Сыромолотова, сообщил Алексей Храмов.
Также городские власти рекомендовали депутатам внести изменение в зонирование участка на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, за который администрация сейчас судится с ООО «Промавтосервис» в Арбитражном суде Свердловской области и под которым расположена почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». В проекте документа этому земельному участку предлагают присвоить статус территории общего пользования ТОП-2 для развития метрополитена.
Кроме того, в связи с разработкой концепции развития территории в границах Сибирского тракта — ЕКАД — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой (возможная площадка для проведения Универсиады-2023 — прим. ред.), требуется изменить границы территориальной зоны развития застройки на зоны, пригодные для строительства жилых, культурно-оздоровительных, спортивных и образовательных учреждений. То же касается участка, планируемого под строительство многофункционального биатлонного комплекса международного уровня по Московскому тракту.
Большинством голосов депутаты поддержали предложенный проект Правил землепользования и застройки.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге начали резервировать участки для второй линии метро
- Екатеринбургская дума увеличила зеленую зону в Ботаническом микрорайоне
- Власти Екатеринбурга утвердили границы двух зеленых зон
- Городские власти предложили депутатам ЕГД запретить застройку территорий на улицах Пехотинцев и Походной
- Администрация Екатеринбурга помогает собственникам территорий менять статус земель