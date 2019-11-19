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Число злостных просрочек по кредитам в российских банках выросло на 4%

УрБК, Москва, 19.11.2019. Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. По данным исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января по сентябрь 2019 года число таких просрочек выросло на 4%.



Как сообщают «Известия», авторы исследования подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия или несогласие с суммой долга, пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.



Эксперты отмечают, что причина увеличения невозврата кредитных долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки. Более того, российские коллекторы опасаются, что растущая просрочка по кредитам может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все заемщики.



Всего саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 участников рынка и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).



Как рассказал заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин, «формируется тренд, который говорит об устойчивом росте уровня просрочек по вновь выдаваемым необеспеченным кредитам». По его словам, это происходит, потому что в 2017-м и 2018-м наблюдалось увеличение объемов выдачи займов на 25-30% в год, которое не подкреплялось ростом располагаемых доходов населения.



«Цифры по просрочке в портфеле не выглядят радужными, поэтому банки не склонны в деталях обсуждать их и привлекать к ним внимание», — подчеркивает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

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