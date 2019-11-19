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Производство мясной продукции в Свердловской области за год сократилось на 1,8%

19 ноябрь 2019 (13:07)

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. По состоянию на 1 ноября 2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах Среднего Урала составляет 261,7 тыс. голов. За год показатель сократился на 1,7 тыс. голов или на 0,6%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Поголовье овец и коз на Среднем Урале за год снизилось на 0,9% (до 64 тыс. голов), птиц — на 0,7% (до 13,7 млн голов). Поголовье свиней выросло на 4,2% (до 360 тыс. голов).

Производство мясной продукции в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск молока увеличился на 0,6%, яиц — на 1,4%.

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