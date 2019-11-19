Новости дня

На площадке ММК состоится форум горно-металлургической промышленности «PRO формат»

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2019. На базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 20 и 21 ноября состоится Форум руководителей и специалистов предприятий горно-металлургической промышленности «PRO формат». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Организаторами мероприятия выступают Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе РФ, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и КЦПК «Персонал». Форум проводится с целью формирования отраслевой позиции по проблемным вопросам и перспективам развития Национальной системы квалификаций.



«В работе форума примут участие представители федеральных органов власти, металлургических предприятий и образовательных организаций. Планируется, что на пленарном заседании форума выступят генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС), председатель Совета по профессиональным квалификациям горно-металлургического комплекса Алексей Окуньков, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы РФ Михаил Тарасенко, председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных, представители Минтруда, Национального агентства развития квалификаций и Ростехнадзора», — говорится в сообщении.



В ходе запланированных стратегических сессий будут обсуждаться темы выработки отраслевой позиции по применению Национальной системы квалификаций, противоречий и ограничений применения «сквозных» квалификаций, вопросы всех уровней образования для металлургических предприятий, профориентация в горно-металлургическом комплексе на отраслевом и федеральном уровнях, а также молодежная политика промышленных компаний.



«В рамках форума запланирована экскурсия на производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината по экскурсионной программе «Стальной маршрут». Также участники мероприятия посетят лаборатории Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова и Политехнический колледж Магнитогорска, которые являются основными поставщиками инженерных и рабочих кадров для ПАО «ММК» и группы компаний комбината», — сообщили представители предприятия.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:23</span><br /><strong>На площадке ММК состоится форум горно-металлургической промышленности «PRO формат»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 19.11.2019. На базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 20 и 21 ноября состоится Форум руководителей и специалистов предприятий горно-металлургической промышленности «PRO формат». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091420-na-ploschadke-mmk-sostoitsya-forum-gorno-metallurgicheskoy-promyshlennosti-pro-format.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: