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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 20%

19 ноябрь 2019 (12:04)

Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 ноября 2019 года составила 28,4 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 4,7 млн руб. или на 19,7%.

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