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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 20%

Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 ноября 2019 года составила 28,4 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 4,7 млн руб. или на 19,7%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:04</span><br /><strong>Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 ноября 2019 года составила 28,4 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091419-prosrochennaya-zadolzhennost-po-zarplate-v-sverdlovskoy-oblasti-v-oktyabre-vyrosla-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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