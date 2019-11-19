Важно
Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 20%
19 ноябрь 2019 (12:04)
Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 ноября 2019 года составила 28,4 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 4,7 млн руб. или на 19,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 4,7 млн руб. или на 19,7%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в октябре выросла на 20%
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в сентябре составила 23,8 млн рублей
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в сентябре составила 23,8 млн рублей
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в августе выросла на 25%
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в августе выросла на 25%