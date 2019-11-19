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Екатеринбургская гордума поддержала решение администрации муниципалитета о сохранении сквера на Октябрьской площади
19 ноябрь 2019 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) приняли решение о возвращении территории сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«Заслушав доклад начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова, народные избранники обсудили вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары). Единогласным решением территория Октябрьской площади переведена в категорию ТОП-1», — говорится в сообщении.
Напомним, до настоящего времени участок под сквером у Театра драмы был наделен статусом ЦС-5, который был присвоен ему решением ЕГД в начале текущего года во время подготовки к строительству собора святой великомученицы Екатерины. Однако после общегородского опроса, инициированного главой Екатеринбурга Александром Высокинским и прошедшего 13 октября 2019 года, храм решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода, а сквер у Театра драмы признать землей общего пользования.
«Заслушав доклад начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова, народные избранники обсудили вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары). Единогласным решением территория Октябрьской площади переведена в категорию ТОП-1», — говорится в сообщении.
Напомним, до настоящего времени участок под сквером у Театра драмы был наделен статусом ЦС-5, который был присвоен ему решением ЕГД в начале текущего года во время подготовки к строительству собора святой великомученицы Екатерины. Однако после общегородского опроса, инициированного главой Екатеринбурга Александром Высокинским и прошедшего 13 октября 2019 года, храм решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода, а сквер у Театра драмы признать землей общего пользования.
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