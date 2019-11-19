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Неопределенность с регулированием российского интернет-сектора сохранится до июля 2020 года

УрБК, Москва, 19.11.2019. По мнению финансовых аналитиков, неопределенность, связанная с регулированием в секторе, продолжится до конца весенней сессии Госдумы РФ в июле 2020 года.



Напомним, что в настоящее время Роскомнадзор совместно с ведущими медиакомпаниями разрабатывает поправки к федеральным законам о СМИ, обязывающие интернет-ресурсы предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. Предполагается, что сайтам, которые откажутся выполнять данные требования, будет запрещено размещать рекламу.



Ранее «Ведомости» сообщили, что новый законопроект обсуждался на встрече 15 ноября между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и основными участниками этого сегмента рынка.



Как отмечают эксперты, данная инициатива направлена на создание единого Агентства по определению аудитории в пространстве рунета (сейчас существует несколько конкурирующих между собой систем, предоставляющих эти данные, — прим. ред.), которое будет предоставлять сведения об интернет-аудитории для рекламодателей и государства и также поддерживать надежную корреляцию данных между ТВ и интернетом.



«Законопроект находится на начальном этапе разработки — большое количество важных вопросов пока не решено, в том числе перечень интернет-ресурсов, на которые будет распространяться новый закон, данные по аудитории, методы оценки аудитории, а также инструменты для запрета размещения рекламы. Мы считаем, что данная законодательная инициатива укладывается в намерение государства усилить контроль над российским интернет-сектором. Хотя, с точки зрения бизнес-сообщества, создание «единого государственного счетчика» для интернет-аудитории позитивно для улучшения прозрачности отрасли и эффективности рекламодателей. В то же время мы обращаем внимание на то, что этот законопроект разрабатывается параллельно с другим законом, ограничивающим иностранное участие в капитале крупнейших российских интернет-компаний», — пояснила старший аналитик «Альфа-Банка» Анна Курбатова.



При этом эксперты подчеркивают, что закон по ограничению иностранного участия направлен на регулирование самых крупных интернет-компаний с точки зрения масштаба, размера аудитории и показателей инфраструктуры (хотя пока еще не определен в деталях).



«Возможности государства оценить аудиторию интернет-ресурсов становятся критическим условием для дальнейшего исполнения закона об ограничении иностранного участия в капитале российских компаний, и закон о «едином счетчике аудитории», судя по всему, предоставит необходимые для этого инструменты. В итоге развитие ситуации в регулировании российского интернет-сектора и новостной поток вокруг этого остаются весьма насыщенными, ограничивая предсказуемость для инвесторов будущих правил игры в этом секторе. Мы полагаем, что неопределенность, связанная с регулированием в секторе, продолжится до конца весенней сессии Госдумы в июле будущего года, а волатильность YNDX и MAIL сохранится», — подчеркнула в комментарии старший аналитик «Альфа-Банка» Анна Курбатова.

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